Ciclismo, l'inglese Harding irresistibile nel Trofeo Corsanico

Corsanico, 25 agosto 2024 - E’ il momento della formazione inglese Zappi Cycling Team tra gli élite under 23. Dopo il successo di George Wood nella “Freccia dei Vini” in provincia di Pavia, ecco l’affermazione per distacco del suo compagno di squadra William Harding (qui Wood è giunto settimo) nel 34° Trofeo S.C. Corsanico la gara nazionale svoltasi nella frazione collinare versiliese. Harding si è dimostrato irresistibile vincendo in solitaria dopo una lunga fuga ed aver debellato la resistenza della formazione Technipes InEmilia Romagna che ha ottenuto i tre posti alle spalle dell’inglese con Ansaloni, qui primo nel 2023, Cavallo e Garibbo. La squadra diretta dal tecnico versiliese Francesco Chicchi, ha fatto tutto quello che era possibile, ma oggi in Versilia Harding era scatenato ed alla fine è stata piegata la resistenza della compagine emiliana. Alla gara hanno preso il via 89 corridori e bagarre sino dall’inizio sulle varie salite di Pedona, Monte Pitoro e Montemagno. Una fuga di Cavallo Borgo e Harding, poi l’azione decisiva a una ventina di chilometri dall’arrivo da parte del corridore della Zappi Cycling Team che si è liberato di Cavallo ed ha iniziato la sua brillante cavalcata. Dietro Ansaloni tornava sul compagno di colori Cavallo (gli altri erano ormai a due minuti e mezzo) e il tandem cercava di acciuffare senza successo lo scatenato fuggitivo che concludeva la sua galoppata tra gli applausi con un minuto e mezzo di vantaggio.

ORDINE DI ARRIVO: 1) William Harding (Zappi Racing Team) Km 153,900, in 4h07’, alla media di Km 37,739; 2) Emanuele Ansaloni (Team Technipes #InEmiliaRomagna) a 1’29”; 3)Luca Cavallo (Team Technipes #InEmiliaRomagna); 4) Nicolò Garibbo (Team Technipes #InEmiliaRomagna) a 4’51”; 5)Francesco Parravano (Aran Cucine Vejus); 6) Bryan Olivo (CTF); 7)Alexander George Wood (Zappi Racing Team); 8) Andrea Buti (Futura Team); 9)Simone Roganti (Mg.K Vis-Colors For Peace); 10) Andrea Cantoni (Mg.K Vis - Colors For Peace) a 4’57”.