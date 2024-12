Quarrata (Pistoia), 21 dicembre 2024 - Uno dei temi di attualità del momento in campo ciclistico è l’organizzazione delle gare alla luce della recente sentenza di condanna del presidente della società organizzatrice e del direttore di gara, in merito all’incidente che è costato la vita al giovane Michael Antonelli, avvenuto durante la Firenze-Viareggio classica di Ferragosto nel 2018. Se ne parlerà sabato 11 gennaio 2025 per iniziativa della A.S. Aurora, società fiorentina organizzatrice della corsa ciclistica élite under 23 Firenze-Viareggio, che ha indetto un incontro presso il Forum della Banca Alta Toscana a Vignole di Quarrata. Titolo dell’incontro "Fare Ciclismo si può: idee e proposte sull'organizzazione delle gare ciclistiche" con inizio dei lavori alle 14,30 e conclusione alle 18,30. Sono stati invitati a partecipare, tra i tanti soggetti, anche i rappresentanti delle Associazioni ACCPI, ADISPRO, AIOCC. Questo affinché possano relazionare sulle tematiche che ritengono più opportune in merito al tema proposto e in riferimento ai soggetti che le loro associazioni rappresentano. Il focus dell'incontro è sulla sicurezza delle gare ciclistiche, dopo la preoccupazione di organizzatori e direttori di gare sulle loro responsabilità in caso di incidenti, alla luce della sentenza del Tribunale di Pistoia emessa di recente.