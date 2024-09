Ciclismo, l'irlandese Healy cerca il bis domani nella gara di Larciano

Larciano (Pistoia), 7 settembre 2024 - L’irlandese Ben Healy che porta sulla maglia il numero uno quale vincitore della corsa pistoiese nel 2023, primo in una tappa al Giro d’Italia e di piazzamenti di spessore Olimpiadi comprese, è tra gli atleti più attesi domani domenica 8 settembre nel Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano che vede iscritte 18 squadre per poco più di 120 corridori di ottimo livello.

Tra i compagni di squadra di Healy a caccia del bis, nella EF Education anche Esteban Chaves e Hugh Carthy. La corsa dell’U.C. Larcianese è impreziosita dalla presenza dei due ex tricolori Davide Formolo e Simone Velasco, della Nazionale Italiana di Daniele Bennati e di tre squadre UCI WorldTeams. Tra le squadre più attese anche la Movistar Team dell'ex campione italiano Formolo e la UAE Team Emirates di Alessandro Covi e del giovane talento portoghese Antonio Morgado, 5° classificato nell’ultimo Giro delle Fiandre. Nella Nazionale italiana spiccano l'ex campione italiano tosco-bolognese Simone Velasco e Vincenzo Albanese. Tra gli azzurri al via anche il toscano Kristian Sbaragli, Giulio Pellizzari, Davide Piganzoli, Gianluca Brambilla, Giovanni Carboni. Altri nomi tra i principali iscritti Barta, Scaroni, il vincitore dell’ultima Firenze-Viareggio Meris, De Tier, Aular, Stewart, Bais, Abreha, Conforti, Fiorelli, Calzoni.

IL PERCORSO: 196 i km in programma con partenza ufficiale alle 11,30 ed arrivo tra le 15,50 e le 16,15, su via Marconi. Un avvio “leggero” con un circuito pianeggiante da ripetere quattro volte, seguito da cinque giri che vedono come punto focale lo strappo del Fornello, poco più di 2 km nei quali si toccano pendenze superiori al 15%. Nei primi due giri la corsa al culmine della salita svolterà a destra, in direzione Vinci, mentre negli ultimi tre giri, dopo il Fornello, i corridori andranno a sinistra in direzione San Baronto che sarà scalato nel suo versante più facile. La discesa su Lamporecchio, molto tecnica, è il preludio del gran finale verso Larciano. Il Gran Premio Industria e Artigianato-Trofeo Nello Bonfanti di Larciano sarà trasmesso nel pomeriggio di domani in differita su Rai Sport Canale 58 per la durata di 50 minuti, a partire dalle 18,25.