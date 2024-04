Ciclismo. Lissone città da gara

Domani il palcoscenico è la strada con la seconda edizione del Memorial Romano Erba, gara ciclistica per Giovanissimi (7-12 anni) in programma a Lissone. L’evento è organizzato dallo Sport Club Mobili Lissone (partenza alle 15) e vedrà la partecipazione di tutte le formazioni brianzole e una rappresentanza di club extra provinciali. Ritrovo in Piazza IV Novembre alle 13.30. Percorso chiuso al traffico disegnato sulle vie Garibaldi, Antonio Gramsci e San Rocco. Gli esordienti della Giovani Giussanesi, Salus Seregno, Mobili Lissone, Pedale Arcorese, Brugherio Sportiva e Cicli Fiorin saranno al via del Memorial Bussacchini nel Bresciano. Gli Allievi gareggeranno su due fronti: ad Albano Sant’Alessandro correranno i ragazzi dell’US Biassono, della Giovani Giussanesi e del Pedale Senaghese, mentre in quel di Lonate Ceppino, alle porte di Varese, saranno in corsa i portacolori del Velo Club Sovico, del GS Cicli Fiorin di Seveso e il medese Matteo Villa della Triangolo Lariano.

Dan.Vig.