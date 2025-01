Ciclismo: Lo spezzino Simone Mannelli rieletto per la sesta volta

Fiumicino,20 gennaio 2025 – Simone Mannelli dirigente ciclistico della provincia di La Spezia, si può definire imbattibile. Ieri all’Hotel Hilton Fiumicino dove si è tenuta l’assemblea elettiva ordinaria della Federazione Ciclistica Italiana, Mannelli è stato rieletto per la sesta volta presidente del Collegio Revisori dei Conti. Aggiungiamo che si è trattato di una riconferma scontata quanto importante per il noto commercialista spezzino, grande appassionato del pedale, ed anche collaboratore organizzativo di gare ciclistiche. In seno alla Federciclismo, gode di stima universale, dovuta senza dubbio alle capacità professionali ed alle doti umane che lo hanno portato ad intraprendere e mantenere in questi 20 anni trascorsi da presidente, una importante serie di contatti personali con tutto il territorio nazionale di cui si è avuto riscontro in termini elettorali anche ieri all’assemblea di Fiumicino. Antonio Mannori