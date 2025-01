Ciclismo. Ludovico Crescioli firma con il Team Polti-Kometa. Il ventunenne di Lazzeretto sale tra i professionisti

Un altro atleta del comprensorio empolese è salito tra i professionisti: si tratta dell’atleta ventunenne originario di Lazzeretto Ludovico Crescioli, che correrà con il Team Polti-Kometa formazione Professional, a partire dalla prossima stagione e con la quale ha firmato un contratto biennale. Un salto nella massima categoria dopo una stagione 2024 costellata di ottimi risultati, tra i quali si annoverano tre terzi posti in importanti gare Under-23, nonché un quarto posto conquistato alla Ronde de l’Isard e alla Ruota D’Oro, e soprattutto vincitore di una tappa al Tour de l’Avenir.

"Sono contentissimo di aver firmato per il 2025 e il 2026 con la Polti Kometa – ha dichiarato Crescioli – Si avvera il desiderio di diventare professionista che covavo fin da bambino". Soddisfatto della scelta operata anche il direttore sportivo della squadra Stefano Zanatta: "Osservavo il giovane Crescioli da quando era juniores e ne apprezzo molto la crescita, siamo felici che tra le numerose proposte che aveva abbia scelto la nostra. Entrerà gradualmente nei ranghi e con la sua costanza si potrà ritagliare un bel ruolo nell’organico. È in grado di andar forte da marzo a settembre e sa come si vince, sta a noi coltivarne il talento nel modo giusto".

Ricordiamo che Ludovico Crescioli ha un fratello maggiore, Giosuè, che nella stagione 2025 correrà con la Maltinti Banca Cambiano.

Antonio Mannori