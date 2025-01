Prove generali di stagione. Quante novità tra i team

Con l’inizio del nuovo anno al lavoro le squadre ciclistiche ad iniziare da quelle élite e under 23 che saranno le prime il 22 febbraio con la Firenze-Empoli a riprendere l’attività. Tra le fiorentine non mancano le novità. Una vera rivoluzione in seno alla Hopplà Petroli Firenze. Le dichiarazioni del direttore sportivo Matteo Provini hanno innescato una serie di decisioni che hanno cambiato il volto della squadra per quanto riguarda il suo organico. Lo stesso Provini, tecnico emiliano non sarà più il direttore sportivo della squadra fiorentina, che sarà affidata a un altro direttore sportivo, mentre l’opera dei dirigenti fiorentini ha ridisegnato la squadra che sarà resa nota a giorni ed alla quale sta lavorando per l’allestimento Leonardo Gigli.

Cambiamenti anche nella Maltinti Banca Cambiano. E’ stato completato l’organico con la riconferma di quattro atleti dell’ultima annata, Vignini, campione toscano a cronometro in montagna nel 2024, Catarzi, Franchini e il campione toscano under 23 Salvadori, mentre sono sette i volti nuovi della compagine empolese che sarà diretta dai riconfermati direttori sportivi Leonardo Scarselli e Tiziano Antonini. Tra gli arrivi il debuttante Andrea Stefanelli, e quello degli esperti Giosuè Crescioli e Andrea Innocenti, che torna tra le file della Maltinti. La squadra è composta da Catarzi, Franchini, Salvadori, Vignini (riconfermati) ed i nuovi Crescioli, Innocenti, Angiolini, Frius, Sergiampietri, Stefanelli, Zanetti.

Ha ripreso a pieno ritmo la preparazione sulle strade del fiorentino la Polisportiva Tripetetolo di Lastra a Signa alla quale si è affiancata quest’anno l’Unione Ciclistica Seanese. Sei i corridori riconfermati (Viviani, Mazza, Prato, Venomi, Cesari e Gheri). I nuovi della compagine diretta da Masiani, Dinucci, Centi e Marchesini, sono Butteroni, Cavallaro, Di Felice, Gavilli, Galletti, Forni, Galigani, Casini e Stella, per un totale di 15 corridori.

Infine una notizia che riguarda tutti gli addetti ai lavori. Sabato prossimo 11 gennaio a Vignole di Quarrata importante dibattito sulla sicurezza delle gare con inizio alle 14,30 presso il Forum della Banca Alta Toscana.

Antonio Mannori