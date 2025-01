Ciclismo. Sabato i tricolori di ciclocross. Bardelli e Montanari per il podio

Scatteranno sabato i tricolori di ciclocross della federciclismo a Faè di Oderzo che vedrà impegnate una folta schiera di atleti in casacca modenese. Saranno i master ad aprire il weekend alle 9,30 che prenderanno il via nella categoria M5, certamente la più folta con in gara i portacolori dello Spilla Team Spilamberto Remo Bardelli e Davide Montanari,che si sono aggiudicati una vittoria ciascuno nel primo weekend del 2025 nel trevigiano. La coppia gialloblù cercherà di salire sui gradini più bassi del podio nella corsa titolata di Faè di Oderzo (Tv) alle spalle del super favorito e plurivincitore Folcarelli. Nella prova riservata agli M6 Stefano Nicoletti con la nuova casacca della Beltrami è il campione uscente ed i il bis è alla sua portata, mentre il serramazzonese Luigi Ghiaroni lotterà per il bronzo con la nuova maglia dello Spilla Team Spilamberto. Ambizioni di vestire la maglia biancorossoverde anche tra le women per Giulia Ballestri (Beltrami) ,concluderanno la prima giornata del weekend tricolore alle 14,30 la prova del Team Relay master a squadre miste dove i modenesi possono aspirare al tricolore. Dopo le prove dei master seguiranno le prove sul percorso trevigiano gli agonisti con l’Ale Cycling Team Modena di patron Stefano Belloi dopo i pregevoli piazzamenti nelle giovanili lotteranno per la maglia tricolore tra le Elite con Rebecca Gariboldi.

Andrea Giusti