Pasqualando: Successo per Giacomo Sgherri e Davide Cortini nella prima giornata

Due gare agonistiche con juniores e dilettanti a una media frenetica, l’impegno di Coppa Italia con la gara Handbike (primo assoluto Davide Cortini), la grande festa dei giovanissimi dai 7 ai 12 anni, ed infine la pedalata di solidarietà degli ex professionisti con il ricavato destinato alla Fondazione dell’ospedale Meyer di Firenze. Questo nella prima giornata di Pasqualando la rassegna sul circuito della zona industriale di Ponte a Egola grazie alla Ciclistica San Miniato ed a quella di S.Croce sull’Arno. Il primo acuto del marchigiano Giacomo Sgherri che corre nel Team Vangi di Calenzano il quale ha regolato l’empolese Migheli e Tessari dopo una gara (111 partenti) condotta a quasi 47 di media.

Ordine di arrivo (Juniores): 1) Giorgio Sgherri (Team Vangi Calenzano) km 72,6, media km 46,839; 2) Gerolamo Manuel Migheli (GB Pool Cantù); 3) Francesco Tessari (Petrucci Assali); 4)Zamboni; 5)Marchi; 6) Benozzato; 7) Sciarra; 8)Salomone; 9)Roda; 10) Bolognesi. Nella gara Handbike per la Coppa Italia primo posto di Davide Cortini (Restart Sport Academy) davanti a D’Onofrio e Botti. Anche la prova élite e under 23 si è risolta in volata e il Team Hopplà, grande protagonista della stagione, ha conquistato il sesto successo con Marco Manenti che è riuscito a contenere la rimonta del toscano di Fibbiana Magli, mentre terzo è giunto Cocca. Ordine di arrivo: 1) Marco Manenti (Team Hopplà) km 90, media km 47,859; 2) Lorenzo Magli (Gallina Lucchini Ecotek); 3) Andrea Cocca (idem); 4) Andrea Stefanelli (Maltinti Banca Cambiano); 5) Dario Salvadori (idem).

Oggi domenica la conclusione con gare al mattino (ore 9.30) di esordienti e allievi, e quelle femminili del pomeriggio con titoli toscani e provinciali in palio.

Antonio Mannori