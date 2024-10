Ciclismo. Magli conquista il Gp del Rosso. Travolgente sprint su viale Verdi

Dopo il Giro delle Valli Aretine a luglio, sul Viale Verdi a Montecatini Terme, è arrivato il bis con sprint travolgente di Lorenzo Magli, under 23 di Fibbiana di Montelupo che corre per la Mastromarco Sensi Nibali. Empolesi alla ribalta con il 2° posto di Ludovico Crescioli che risiede a Lazzeretto e il terzo di Manuel Oioli, guidato dal tecnico sempre di Lazzeretto, Daniele Nieri. Magli è riuscito a piazzare la zampata in un evento di prestigio come il Gp Del Rosso. Giorni felici per Lorenzo e il fratello Filippo, professionista nella VF Group Bardiani, giunto quarto nei giorni scorsi nel "Gran Piemonte".