Ciclismo: Maraffon confermato alla guida del Comitato di Siena

Siena,17 novembre 2024 – Un’altra riconferma tra i futuri presidenti dei Comitati Provinciali della Federciclismo nella Regione Toscana per il quadriennio 2025-2028. Dopo Maria Pardini a Massa Carrara, Alessandro Villani da delegato a presidente a Grosseto, Alessandro Becherucci a Pistoia, rieletto ancora alla guida del Comitato Provinciale di Siena Paolo Maraffon nel corso dell’assemblea delle società svoltasi questa mattina presso la sede del CONI. Dieci le società della provincia senese presenti alla riunione. Per il neo presidente sono stati 12 i voti ottenuti, mentre per il ruolo di consigliere avevano presentato la candidatura in sei per i 4 posti disponibili. Sono risultati eletti Leonardo Salvi con 9 voti, seguito da Giacomo Paciotti con 7, Fabrizio Barsotti con 6 e Andrea Caliani con 5. Gli altri due candidati erano Robertino Chiarelli e Alessandro Lorenzini. Due i dirigenti che avevano presentato la candidatura per un posto di delegato all’assemblea nazionale del 19 gennaio a Fiumicino. E’ risultato eletto Franco Rossi con 7 volti mentre l’altro candidato Fabrizio Barsotti ne ha ottenuti 5. Antonio Mannori