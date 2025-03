Ciclismo master a Sforzacosta. Vincono al Trofeo San Giuseppe. Maronari, Fedele e Mery Guerrini

Conferme e ritorni nel circuito del Cappello d’Oro Master Amatori, concepito e gestito da Demetrio Iommi, presidente del Continental team Sam – Vitalcare – Dynatek. Continuano a guidare Francesco Pirro (junior morrovallese del Team Go Fast), Maurizio Zannoni (supergentleman della Maplast – Potenza Picena), Emanuela Sampaolesi (amazzone del Team Go Fast). Nuovo leader dei gentlemen è Alessandro Carini, dell’Fd Steel. La scuderia portorecanatese si è superata a Sforzacosta, nella tappa che metteva in palio il 55° Trofeo San Giuseppe, allestito dalla Nuova Sibillini e dal locale Comitato festeggiamenti, con l’egida e la supervisione dell’Acsi Macerata. Il gentleman Mauro Maronari si è imposto in volata seguito nella prima corsa dai compagni arancioblù Alberto Bonvini e Alessandro Carini. Nella seconda gara il senior Manuel Fedele (New Limits Monturanese) ha superato gli alfieri del Torello Cycling Team): il veterano Alessandro D’Andrea e lo junior Riccardo Fioretti. Corona rosa per la settempedana Mery Guerrini (in forza al montegiorgese HG Cycling Team).

Classifiche Sforzacosta. Prima corsa: 1. Mauro Maronari (Fd Steel – Porto Recanati); 2. Alberto Bonvini (Fd Steel); 3. Alessandro Carini (Fd Steel); 4. Fabrizio Mariottini (Vam Cicling); 5. Pierluigi Acciaccaferri (Pol. Ecoservices); 6. Daniele Allegrucci (Sibike); 7. Vinicio Rosario (Torello Cycling); 8. Giovanni Filippo Raimondi (Hg Cycling Team); 9.Giancarlo Nardelli (Gubbio); 10. Antonio Monarca (Fd Steel).

Seconda corsa: 1. Manuel Fedele (New Limits Monturanese); 2. Alessandro D’Andrea (Torello Cycling); 3. Riccardo Fioretti (Torello Cycling); 4. Francesco Barra (HG Cycling Team); 5. Nicolò Centanni (100% Bike); 6. Alessandro Magi (Passatempo); 7. Federico Bianchi (Bastia); 8. Paolo Ricci (Alpin Umbertide); 9. Roberto Fioretti (Abruzzo); 10. Simone Binacci (Veloclub Gubbio).

Umberto Martinelli