Ciclismo, Matteo Donegà alla Sei Giorni di Brema. Sarà l’unico italiano

Alla OVB Arena che vede esibirsi grandi della musica, da venerdì va in scena la Sei Giorni di Brema di ciclismo, dove a provare l’acuto sarà il ciclista bondenese Matteo Donegà, in forza al Ct Friuli Victorius. Insieme allo svizzero Nicolò De Lisi, sarà l’unico italiano in gara delle 14 coppie, scelte tra i migliori pistard al mondo che si sfideranno in questa manifestazione internazionale che si preannuncia di elevato valore tecnico e un sold out da 6mila spettatori. "Continua così il tour europeo di Matteo Donegà – dice il DS Renzo Boscolo – Solo 14 coppie vengono scelte tra atleti di livello mondiale, con un grande palmares".