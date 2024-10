Ciclismo Nel campionato nazionale su strada Unvs Memorial Mauro Balloni. La sezione apuana profeta in patria. Sei atleti vincono il titolo italiano

Per l’ennesima volta la sezione massese “Bacchilega-Targioni“ ha fatto incetta di titoli nel campionato nazionale di ciclismo su strada dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport disputato proprio a Massa. Sono state ben 6 le affermazioni individuali nelle varie categorie in lizza che hanno portato alla conquista del titolo di Campione d’Italia anche in quella per sezioni dove con 90 punti complessivi sono state sopravanzate Pistoia con 27, Parma con 21, Pontremoli con 18 e Tarquinia con 9.

Sono stati 19 in totale i tesserati Unvs presenti fra i 115 corridori amatoriali presenti alla corsa inserita nella 4ª tappa del Giro della Riviera Apuana e Bassa Lunigiana che si è disputata Massa su 70 km pianeggianti. L’evento è stato allestito della sezione massese Unvs su incarico della direzione nazionale con la collaborazione tecnica della Uisp di Massa-Carrara. La competizione è stata intitolata “1° Trofeo Mauro Balloni“ per onorare la memoria dell’ex presidente dell’Unvs apuana che nel ciclismo ha svolto ruoli importanti a livello nazionale.

Questi i vincitori di Massa: Filippo Mattoli nella M2, Renato Pieroni nella M3, Pierpaolo Sgadò nella M5, Franco Santucci nella M8, Attilio Dalle Mura nella M9, Alessandra Lari fra le Donne. Da segnalare anche il 2° posto di Tiziano Castagna nella M4 e di Maurizio Cacciaguerra nella M7. La sezione di Pontremoli ha vinto il titolo della M7 con Roberto Ferdani e la medaglia di bronzo nella M7 con Marcello Tonelli. Il direttivo dell’Unvs apuana era presente al gran completo all’evento.