Ciclismo Nel weekend organizzata da Valdarno bike con Enel sponsor. Torna La Marzocchina. Tra sport e tradizione

Appuntamento di grande rilievo per il ciclismo amatoriale questo fine settimana nel Valdarno con percorso che coinvolge anche la provincia di Firenze. Partirà dai piedi del maestoso loggiato di palazzo d’Arnolfo in piazza Cavour a San Giovanni la dodicesima edizione de ‘La Marzocchina’, la ciclostorica del Valdarno superiore con bandiera a scacchi a cura del sindaco Valentina Vadi. Un percorso da affrontare con vecchie bici d’epoca, attraverso i centri storici e le splendide campagne del Valdarno. Una sana giornata a base di due ruote, polvere, divertimento e buon cibo. Due percorsi da 39 km e da 62 km studiati sia per i meno che per i più allenati, tracciati che si snodano nel cuore della Toscana, attraverso borghi e paesaggi incantati, di cui circa 22 chilometri di strade bianche chiuse al traffico nell’area mineraria Enel di Santa Barbara. L’iscrizione è gratuita. La Marocchina è organizzata dal Valdarno bike road Ets, dalla Pro Loco di San Giovanni Valdarno e dalla Confcommercio ed è patrocinata da vari Comuni, Regione Toscana ed Enel come main sponsor. Novità per questa dodicesima edizione sarà la possibilità di percorrere la ‘Setteponti’, meravigliosa strada che attraversa l’interno Valdarno passando attraverso i borghi caratteristici di Malva e Montemarciano, terreno ideale per tutti i ciclisti del territorio.

Un’occasione unica per attraversare i percorsi sterrati e chiusi al traffico all’interno dell’area mineraria della Centrale di Cavriglia, grazie alla confermata partnership con Enel rappresentata da Emiliano Maratea, responsabile affari istituzionali: l’azienda elettrica, presente sul territorio con le attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e con i Punti Enel distribuiti nel Valdarno, sostiene l’iniziativa che unisce i valori dello sport, della cultura e dell’arte.

La Marzocchina avrà domani un prologo con alcune manifestazioni e si dividerà la domenica mattina in tre eventi: la classica ciclostorica, La Marzocchina a piedi, una camminata che dal centro di San Giovanni porterà i partecipanti all’interno dell’area mineraria e la Marzocchina Classic Cars con auto d’epoca.

