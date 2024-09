Emozioni a Castelnovo. Trionfano Becking e Brenn

Hans Becking e Nina Brenn trionfano a Castelnovo Monti nella penultima frazione dell’Appenninica Stage Race e ipotecano la vittoria nella classifica finale: la tappa odierna, che si disputerà interamente all’ombra della Pietra, sarà una vera e propria passerella per i due fuoriclasse della mountain bike, che in questa settimana hanno sbaragliato il parco degli avversari. L’elvetica Brenn ha confermato di essere una vera "cannibale", conquistando la quinta tappa su altrettante disputate: qualora trionfasse anche oggi, diventerebbe la terza donna (dopo Süss nel 2020 e Diesner nel 2022) a non lasciare nemmeno le briciole alle avversarie. "Non ci penso – spiega – dal momento che conquistare 5 o 6 tappe cambia poco. Fa piacere, certamente, ma io sono qui per divertirmi e per godermi appieno questa splendida esperienza, visto che i paesaggi sono stupendi". L’olandese Becking, invece, domina la generale maschile, con oltre 13 minuti di vantaggio sul romagnolo Luca Cacchi: "Sono stato con il mio rivale fino a metà della frazione, poi mi sono accorto che non era più sulla mia ruota e sono andato via del mio passo fino al traguardo".