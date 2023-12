Ciclismo. Nencini lascia la Hopplà Petroli. L’élite ha scelto il team Zalf

Tra gli atleti toscani che indosseranno nel 2024 la maglia di una società non toscana anche il fiorentino di Legri di Calenzano Tommaso Nencini, che ha lasciato la Hopplà Petroli Firenze per il team veneto della Zalf Euromobil Desirèe Fior. Per Nencini, passista dotato anche di un notevole spunto in volata, un’esperienza nuova in una delle squadre più forti in campo nazionale da molti anni. Il team manager della squadra veneta l’esperto Luciano Rui, conosce bene l’atleta fiorentino definito uno di quei corridori che tutte le squadre vorrebbero avere per le doti di attaccante che sa unire al carattere forte anche delle ottime doti tecniche.

Nelle ultime stagioni Tommaso Nencini non ha avuto fortuna a seguito di alcuni contrattempi fisici che non gli hanno permesso di esprimere il meglio di se stesso, ora è deciso a tornare ai massimi livelli.

"Sono élite e non sempre oggi questa categoria è considerata. La fiducia che mi concede la Zalf Euromobil è davvero importante e per questo ringrazio oltre a Luciano Rui anche l’ex professionista ed attuale direttore sportivo della squadra Gianni Faresin. E’ una grande occasione e spero di ripagare la fiducia e di tornare al rendimento migliore. La squadra è forte, ci sono giovani interessanti ed atleti più esperti, non vedo l’ora di iniziare con gli allenamenti per essere pronto all’inizio della stagione".

Antonio Mannori