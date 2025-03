Ciclismo. Nicole Bracco ricomincia da un alloro al Memorial Pesaresi

Nicole Bracco ha iniziato la nuova stagione esattamente come aveva terminato quella scorsa: vincendo. In quel di Riccione, dove si è tenuto il Memorial Cristina Pesaresi per la categoria donne esordienti, la portacolori della Società Cesano Maderno ha messo a segno la prima affermazione in stagione dominando nettamente la volata finale a cinque atlete. La 13enne Bracco, vincitrice del prestigioso Oscar TuttoBici nel 2024, ha fatto valere una volta di più le sue doti veloci regolando in dirittura di arrivo Olivia Giovannetti (Team Fabiana Luperini), Alessandra Luna (Foligno Team), la compagna di squadra Aurora Cerame e Ginvera Sambi della Polisportiva Fiumicinese. Un trionfo per la formazione diretta da Guido Roncolato che piazza in nona posizione anche Camilla Paravagna. Nella sfida riservata alle donne allieve, il team brianzolo ha sfiorato invece la vittoria con la coppia formata da Carlotta Ronchi ed Emma Colombo. Le due cesanesi hanno finito per occupare la seconda e la terza posizione. Quarto posto a favore di Elisabetta Ricciardi, del GS Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso, mentre per il Cesano Maderno che da contare anche la sesta posizione conquistata da Vivienne Cassata. Insomma, un avvio di stagione che promette bene.

Danilo Viganò