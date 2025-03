Ciclismo, Daniela Anderlini nominata delegata provinciale del Comitato di Prato

Prato, 27 marzo 2025 - Ratificata nel corso dell’ultima riunione del Consiglio Direttivo della Federciclismo svoltasi a Pavia, la nomina a Delegata Provinciale del Comitato di Prato per il quadriennio 2025-2028 di Daniela Anderlini, che nel ciclismo si era fatta apprezzare nelle ultime stagioni. Daniela infatti ha iniziato nel ruolo di scorta tecnica del Gruppo Motociclisti Pistoiesi al seguito delle gare oltre a svolgere servizio come ASA (addetta segnalazioni aggiuntive) presso intersezioni, incroci, e punti sensibili. Da qualche stagione si occupa anche di svolgere il ruolo di segreteria in occasioni delle manifestazioni ciclistiche, lavoro svolto con puntuale precisione e professionalità per tutti i vari servizi occorrenti per una manifestazione. Ora grazie all’esperienza acquisita e su sollecitazione di alcuni amici, il nuovo incarico di Delegata Provinciale, in quanto come è noto nei mesi scorsi, non è stato potuto eleggere il nuovo Comitato Provinciale per la mancanza del numero occorrente (10) di società affiliate alla Federciclismo, che a Prato alla fine della stagione 2024 risultavano nove. Da qui la decisione di nominare un Delegato Provinciale a disposizione delle società, e per Daniela Anderlini uno dei principali compiti sarà quello di aumentare il numero delle società pratesi, degli atleti e delle gare, per consentire a Prato di avere un proprio Comitato Provinciale del ciclismo. i