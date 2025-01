CIclismo. Nove juniores per la Mobilieri Ponsacco

In una stagione 2025 che si preannuncia ricca di novità e di sorprese, la Ciclistica Mobilieri Ponsacco al 131° anno dalla fondazione che porta la data del 1894, ha reso noto la squadra juniores forte di 9 corridori, oltre a un atleta under 23. A guidare il team juniores del presidente Franco Fagnani che annuncia anche una maglia diversa per la prossima stagione, con l’ingresso gradito di nuovi sponsor nella società, saranno i direttori sportivi Mancini e Gesi.

Del gruppo di quest’anno sei i corridori del 2° anno che sono stati riconfermati, ovvero Anguillesi, Acampora, Simoncini, Orsi, Turini e Mancini. I nuovi della compagine ponsacchina sono invece Biancalani, Garosi e Giannozzi. Naturalmente dal sestetto riconfermato si attende una crescita di rendimento anche se nessuno si fa illusioni, mentre dai debuttanti il salto di categoria con aumento delle difficoltà e dei chilometri nella gare, sarà il primo scoglio da superare.

L’attività della Ciclistica Mobilieri Ponsacco sarà svolta prevalentemente in Toscana, ma se capiterà l’occasione ci saranno alcune trasferte in altre regioni. Il debutto il 2 marzo a Cerbaia di Lamporecchio dove è in programma il Memorial Giuliano Baronti, gara nazionale organizzata dal Team Franco Ballerini.

La squadra: Acampora Cristian, Anguillesi Emanuele, Mancini Alessio, Orsi Riccardo, Simoncini Marco, Turini Pietro (riconfermati) più i nuovi Biancalani Massimo, Garosi Alessandro, Giannozzi Tommaso e l’under Venturi Lorenzo.

Antonio Mannori