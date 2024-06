Ciclismo, Oggi alle 13,30 ritrovo alla sede uisp di via oliveti con la gara organizzata dal velo sport casone euroflex materassi. Gli amatori si contendono il Memorial Arcolini e il trofeo “Cns Sommozzatori“

L’11ª edizione del Memorial Mario Arcolini e del trofeo Cns International Sommozzatori, si conferma un appuntamento da non perdere per gli amatori delle due ruote che oggi si daranno appuntamento al camposcuola di Massa presso la sede Uisp, in via Oliveti (ritrovo ore 13,30, partenza ore 15 cat. Elite sport, M1, M2, M3, M4, a seguire, ore 15,05 scenderanno in gara le categorie M5, M6, M7, M8, Donne). La gara, organizzata dal Velo Sport Casone, Euroflex Materassi, in collaborazione col comitato Uisp Massa Montignoso Aps, nel corso del tempo ha acquisito una tale importanza da riuscire a calamitare l’attenzione dei migliori gruppi sportivi della Toscana e delle regioni limitrofe. Il tutto grazie all’impeccabile macchina organizzativa guidata dal decano Adolfo Casotti, bravo a imprimere il marchio di qualità sull’evento, dalla fase di preparazione al dopo gara, mettendo in palio dei bellissimi premi.

Preziosa come sempre anche la collaborazione di alcuni sponsor tecnici come la Bottega di Adò, la Scurtarola di Pier Paolo Lorieri, Carrefour Massa ed Evam Fonteviva. I partecipanti si misureranno su di un percorso lungo circa 70 chilometri, con partenza dal palazzetto dello sport di Massa e così articolato: via Oliveti, via Massa Avenza, via degli Unni, via Dorsale, via Martiri di Cefalonia, via dell’Industria, via Aurelia Ovest, via Oliveti, stadio (circuito da ripetere 8 volte). Poi: via Massa Avenza, via deli Unni, via Dorsale, via Martiri di Cefalonia, via dell’Industria, via Aurelia Ovest, via Catagnina (dove sarà posto l’arrivo). Gli organizzatori assegneranno ricchi premi ai primi 3 classificati di ogni categoria. Trofei e Coppe alle prime tre società di ogni categoria. Sono in palio le seguenti Coppe: Ar Ricambi, Autofficina Cesare Tonazzini, Geometra Enrico Balducci e Ferramenta Sermattei.