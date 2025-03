Ciclismo. Oggi i migliori élite under 23 si contendono a Montecassiano il Gp San Giuseppe

Oggi i riflettori sono puntati sulla 64ª edizione del Gran Premio San Giuseppe, appuntamento di prestigio per la categoria dilettanti élite under 23 in questo avvio di stagione. La gara, ribattezzata la Milano-Sanremo dei dilettanti, è organizzata dal Velo Club Montecassiano. Oggi la partenza ufficiosa è programmata in Piazza Unità d’Italia, nel centro di Montecassiano, alle 12.45. La corsa si muove ufficialmente da via Grazia Deledda, in pianura, alle 13, davanti agli stabilimenti del main sponsor Cbf Balducci, da dove si effettua il primo mezzo giro di ritorno verso Montecassiano.

È prevista una diretta streaming sui canali Facebook di Toscana Sprint e Velo Club Montecassiano.

Alla partenza si presentano alcune delle migliori formazioni del panorama dilettantistico italiano e internazionale: Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente, Biesse - Carrera – Premac, Vpm Moretti Scs, MBH Bank Ballan CSB Colpack, Ciclistica Rostese, Team Bike Sicilia Multicar Amarù, Sam Vitalcare Dynatek, Team Gaiaplast Bibanese, General Store -Essegibi-F.lli Curia, Aran Cucine Vejus, Area Zero-Caffè Mokambo, Polisportiva Tripetetolo Seanese, Maltinti Lampadari-Banca Cambiano, Beltrami TSA Tre Colli, Sissio Team, Padovani Polo Cherry Bank, Calzaturieri Montegranaro, Bologna Bike Academy, Gragnano Sporting Club, Futura Team, Team Technipes #inemiliaromagna, UC Trevigiani Energiapura Marchiol, Asd Cattoli Andrea, Trentino Cycling Team U23, Goodshop Yoyogurt, Petrucci-Team Aries, Velo Club Avezzano Bike Lineaoro, Overall Tre Colli Cycling Team, UC Pregnana, UC Pistoiese Team, Costruzioni e Ambiente Venturini, Team Hoppla’, AR Monex Pro Cycling Team, PC Baix Ebre – Spagna e infine Zappi Racing Team.