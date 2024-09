Ciclismo, ottimo avvio per la Toscana ai Campionati Italiani su pista

Noto(Siracusa),16 settembre 2024 - Ottimo inizio per la Toscana ai Campionati Italiani Giovanili in corso di svolgimento fino a giovedì prossimo 19 settembre sulla pista del velodromo siciliano di Noto in provincia di Siracusa. Nella prima giornata il quartetto dell’inseguimento allievi ha conquistato la medaglia di bronzo dietro a Lombardia e Veneto. E’ il risultato che i tecnici della Toscana si erano prefissati alla vigilia della gara, ed i cinque atleti che hanno disputato la qualifica hanno dato il massino con un’ottima prestazione. Hanno gareggiato Luciano Gaggioli (Team Valdinievole), Matteo Capodarca (Sancascianese Ciclismo), Leone Lisorini (Ciclistica Cecina), Pietro Menici e Niccolò Nieri (Fosco Bessi Calenzano).