Ciclismo: Paolo Bettini ricorda il trionfo olimpico in giro per la Grecia

Atene,25 agosto 2024 - Il viaggio in Grecia di Paolo Bettini comincia dall’ascesa all’Olimpo. E’ partita l’avventura del campione olimpico per celebrare l’Oro conquistato dal livornese ad Atene. Il volo da Fiumicino verso la Grecia per rivivere, vent'anni dopo, le emozioni della vittoria ai Giochi Olimpici. Arrivato a Salonicco, il campione olimpico ha affrontato un’ora di trasferimento per raggiungere la base logistica di Katerini, un comune situato nella periferia della Macedonia centrale. Da qui partirà l’avventura che lo porterà, in undici giorni, fino al Peloponneso con la linea bianca di Atene.

“Scalerò il Monte Olimpo” - spiega Bettini - sono circa quaranta chilometri che percorrerò in solitaria, un momento intimo per me stesso. Questa pedalata ha un significato molto profondo, per molti aspetti. È giusto cominciare nel modo più opportuno, vivendo i primi chilometri in sella alla mia bici, riflettendo su quella giornata leggendaria e tutto ciò che è arrivato in seguito. Sarà un misto di gratitudine e celebrazione, qualcosa di speciale che mi preparo a vivere intensamente”.

Oggi domenica 25 agosto prevista una pedalata di circa 25 km tra Katerini e Dion, una località di grande interesse storico ai piedi del Monte Olimpo. Qui Paolo Bettini pedalerà con un gruppo di ciclisti locali, arrivando proprio all’interno del sito archeologico, meta di moltissimi visitatori nel corso dell’anno. Secondo la storia, proprio a Dion furono rinvenute le prime ed antichissime testimonianze di quelli che sarebbero, a tutti gli effetti, i primi giochi sportivi.

“A Dion i guerrieri venivano per meditare e cercare una sorta di benedizione. Ma non solo - dice Bettini - in autunno si sfidavano in agoni che duravano nove giorni ognuno dedicato ad una musa. È dunque nuovamente simbolico che il viaggio cominci in questo contesto”. Paolo Bettini lascerà Katerini domani lunedì per entrare nel vivo e cominciare a spostarsi verso sud, di città in città. Lungo il suo tragitto incontrerà persone, racconti di vita ed atmosfere della Grecia più autentica che gli faranno vivere una vera esperienza nella storia e nella tradizione. Non mancheranno i momenti di condivisione e di celebrazione per ripercorrere un anno magico che ha segnato la sua vita, consacrando un campione all’eternità.