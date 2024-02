Ciclismo, per la festa del Bici Club a Narnali di Prato il grazie agli amici

Narnali di Prato,5 febbraio 2024 - La presenza speciale e particolare del Vescovo di Prato Monsignor Giovanni Nerbini ed i tanti altri ospiti alla 45^ festa del Bici Club a Narnali di Prato con gli ex campioni del ciclismo, è stata la conferma di quanti amici può contare l’organizzatore principale e presidente del Bici Club, il pratese Enzo Ricciarini. Gli amici che lo aiutano nel servizio di preparazione e nell’allestire il salone parrocchiale di Narnali e coloro che vi prendono parte come ospiti provenienti da varie Regioni. Avere 120 persone sedute a tre lunghi tavoli con Olimpionici, Campioni Italiani, vincitori di grande prove a tappe e di corse monumento non è semplice ma a Ricciarini nessuno dice di no felice di essere presenta ogni anno a rinnovare la tradizione iniziata quasi 50 anni fa. Per questo Enzo Ricciarini ringrazia gli amici più stretti che lo aiutano e danno il loro apporto come Fabrizio Magni, Fabrizio Franceschini, i fratelli Macelli, Massimo Bonacchi, Franco Lotti, Daniele Tinchella, Forno Panci, Franco Vettori. Tutti assieme anche per il 2024 la festa ha riscosso un grande richiamo e successo.