Ciclismo. Premi ai talenti delle biciclette. Sabato a Formigine la grande festa

Si svolgerà sabato alle 17 presso la sala teatro della polisportiva Formiginese a Formigine la grande festa del ciclismo giovanile modenese con ospite d’onore la campionessa europea della staffetta mista, la fioranese Gaia Masetti. Sarà l’occasione per comitato provinciale presieduto da Enzo Varini (in foto con l’atleta Caselli) di avere tutti i protagonisti della stagione 2024 con la consegna dei riconoscimenti ai vincitori gialloblù di titoli provinciali, regionali e nazionali dopo la visione di un video su tutte le gare che si sono svolte sul strade modenesi. Le allieve modenesi, gemelle, Alessia e Martina Orsi che hanno conquistato le maglie tricolori a squadre sia su pista che su strada, hanno ricevuto i riconoscimenti durante la Festa delle Stelle in occasione della festa del comitato regionale. Questi gli atleti che saranno premiati a Formigine. Per il ciclocross l’allieva Anna Mucciarini (A,C,Serramazzoni),l’allievo Edoardo Tassi (Ale Cycling Team),lo juniores Armin Caselli (Team Paletti) che si è imposto anche nella prova su strada e il master Luigi Ghiaroni (Bici x tutti) che si è aggiudicato il regionale M5. Per la strada l’esordiente 1° anno,Elia Caselli (U,S,Calcara),l’esordiente 2° anno Simone Orlandi (Pol,S,Marinese),l’allievo Marcello Pelloni (Cicl,Maranello), l’allieva Alessia Orsi (Calderara). e per il gravity Danilo PIergiovann (MG),Questi i vincitori dei titoli delle carie specialità strada,fuori strada ed abilità,Giacomo Covili,Emanuele Cesa,Alfonso Miccichè e Davide Birsan ( Ciclistica Pavullese);Luca Gaetti,Emelina Budeanu (Baby Team Iaccobike);Kiara Bombarda,Paula Bruma ,Andrei David Scientei,Leonardo Mai (Ciclistica Novese),Mattia Flavio Richeldi,Francesco Michelini,Beatrice Maria Stefanelli,Pietro Tassi Diego Lugari (Ciclistica Maranello), Leonardo Balboni,Mattia Comentale,Thomas Bellentani (U.C.Sozzigalli), Ilhman Jarmouni,Aya Jarmouni,Luc Zidi Medkouri, Ritaj Ed Daufy ,Raoul Lakatos e Adam Jarmouni (AC Serramazzoni),Maria Grazi Di Benedetto,Leonardo Ponzoni e Giacomo Sarritzu (Pol,San Marinese),Daniele Paoletti, Giulio Boffa Montapietro Manfredi (Pump Trak Modena). Al termine delle premiazioni brindisi e scambio degli auguri.

Andrea Giusti