Ciclismo, le Premiazioni d'Oro del Comitato Regionale Toscana

Quarrata (Pistoia), 7 dicembre 2024 – Oltre due ore di premiazioni nell’auditorium Marcello Cesare Fabbri della Banca Alta Toscana per la “Premiazione d’Onore” indetta dal Comitato Regionale Toscana. Un modo per dire grazie e premiare coloro che si sono distinti nel corso della stagione 2024, nel settore amatoriale, tra i giovanissimi con il XII Trofeo Franco Ballerini, e nell’organizzare “Toscana Tricolore” la rassegna che ha visto lo svolgimento di numerosi Campionati Italiani. Così a ricevere riconoscimenti anche le amministrazioni (Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e tutti i comuni) che hanno ospitato le varie prove da Firenze a Ponte Buggianese, Grosseto, Sesto Fiorentino, Calenzano, Scarperia S.Piero a Sieve, Lucca, Altopascio, Barga, Bagno a Ripoli e Campo nell’Elba.

Apertura della lunga cerimonia con le premiazioni del settore amatoriale “Toscana Circuit”, quindi le 22 benemerenze federali al merito e le “Menzioni d’Onore”. Alle società G.S. Cesa, Stradella, Pol. Albergo, S.C. Villafranca, Ciocco Sport Lab, ai dirigenti Becherucci, Belli, Carnasciali, Castellani, Forzini, Francini, Gigli, Maraffon, Martini, Masini, Metti, Pardini, Pieri, Procino, Venanzoni, Vezzosi, Villani.

Alle società organizzatrici dei vari Campionati Italiani, Larcianese, Capannori, Marginone, Ciocco Bike Lab, Bike Academy Valdinievole, allo sponsor del Comitato Regionale Toscana, Alessio Baronti della Neri Sottoli, a Laura Maggi, al presidente del CONI regionale Simone Cardullo. Infine i giovanissimi con il Pedale Senese primo nel Meeting di società a Viareggio e le società organizzatrici Corsanico, Piano di Mommio e Pedale Pietrasantino, l’Olimpia Valdarnese prima nella classifica femminile, il Team Fabiana Luperini S.Miniato primo nella classifica a punti per le presenze.

Nella Challenge Abilità Toscana primo posto per Della Polla, Bartalucci, Brucini, Buggiani, Vannucci e per le femmine Maggiore, Peri, Lorenzoni, Mannucci. Ceccarelli. Per la premiazione “6 Bici per tre società” tre bici al Team Fabiana Luperini, due alla Costa Etrusca e una bici al Team Valdinievole. Nella Challenge “Facciamo Squadra” premi al team vincente formato da Guerrieri, Teci, Milani e Maioli; nella Challenge MTB per società primo posto per il Pedale Senese e posti d’onore per il Pedale Sarzanese e Elba Bike. Infine la premiazione del presidente regionale del CONI Simone Cardullo, alla squadra toscana prima nel Trofeo CONI a livello nazionale con riconoscimenti agli atleti Ceccarelli, Mauro, Grella, Buggiani, ai due coach Laura Puccetti e Massimo Fogli, al meccanico Sandro Ceccarelli, all’accompagnatore Valter Giammattei.