Ciclismo. Presentata la Iperfinish-Fabbri. CInque conferme e cinque novità

Sulla collina di Pulica presso il locale “Lo Spigo“ presentazione ufficiale per la squadra ciclistica allievi della Iperfinish-Fabbri Carrelli Elevatori di Fucecchio, ritenuta una delle squadre più forti della categoria. Tra gli ospiti il vice presidente della Federazione Ciclistica Italiana Saverio Metti e il presidente del Comitato Regionale Toscana Luca Menichetti. La squadra propone la riconferma di 5 atleti protagonisti nel 2024, mentre sono altrettanti gli arrivi. Fiducia e attesa per i presidenti Giacomo Vierucci e Moreno Ragoni che hanno riconfermato uno staff tecnico preparato ed esperto, con il direttore sportivo Alessio Luci, i due ex professionisti toscani, Elia Favilli e Francesco Casagrande nel ruolo di allenatori. Lo staff è completato da Salvatore Palumbo, aiuto direttore sportivo, dal collaboratore Alessio Roggi e dal meccanico Sauro Conforti. In formazione il campione toscano 2024 allievi Luci, l’aretino Roggi e Agnini, tutti atleti vittoriosi nel 2024. Nel quintetto dei nuovi arrivati, di cui 4 saranno al loro debutto in categoria, spiccano Scappini, atleta di Capraia Fiorentina e il livornese Mori che sono risultati tra i più brillanti nella stagione esordienti 2024. La Iperfinish-Fabbri Carrelli Elevatori, il cui titolare Francesco Fabbri è stato un ex corridore, figlio del compianto professionista Fabrizio, è senza dubbio in grado di continuare a togliersi soddisfazioni con un gruppo così.

Questa la squadra al completo: Andrea Mugnai, Emanuele Favilli, Edoardo Agnini, Tommaso Roggi, Lorenzo Luci (riconfermati) ed i nuovi Marco Spanio, Laerte Scappini, Andrea Mori, Paolo Panelli e Daniele Ginesi.

Antonio Mannori