Ciclismo: presentate a Siena le Strade Bianche Crédit Agricole 2025

Siena, 24 gennaio 2025 – All’interno del Palazzo Pubblico nella Sala delle Lupe in piazza del Campo a Siena, si è tenuta la presentazione ufficiale delle Strade Bianche Crédit Agricole, le due attese gare internazionali per professionisti e donne élite in programma sabato 8 marzo, mentre domenica 9 marzo è in programma la Granfondo.

La novità per questa che è definita la “Classica del Nord più a Sud d’Europa” sono i chilometri di sterrato che aumentano, passando a 16 tratti nella prova maschile (81,7 km dei 213 totali), e a 13 nella prova femminile (50,3 km dei 136 totali). Immutato il finale con il muro di Santa Caterina a precedere l'ingresso in piazza del Campo dove come al solito sarà posto il traguardo. Paolo Bellino, amministratore delegato e direttore generale di RCS Sports & Events: "Il weekend della Strade Bianche è uno dei più attesi a livello globale, sia per quanto riguarda le due prove del sabato che per la Gran Fondo di domenica. In questo weekend Siena diventa capitale del ciclismo e le sue bellezze, trasmesse in mondovisione, acquistano un valore mediatico imparagonabile. Lo dimostrano i numeri, in costante ascesa sia per quanto riguarda gli ascolti televisivi, con 25 milioni di telespettatori complessivi per entrambe le corse”.

Mauro Vegni, direttore Area Ciclismo RCS Sport: "Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite hanno acquisito un'importanza tale da essere contese da grandi nomi, come è stato dimostrato anche nel 2024 dalle vittorie di Tadej Pogacar e Lotte Kopecky. Entrambi, in caso di un nuovo successo, raggiungerebbero quota 3 acquisendo il diritto di vedere a loro intitolati un settore come successo in passato al solo Fabian Cancellara. Per questa edizione abbiamo rinnovato nuovamente il percorso, aggiungendo ad entrambe le prove un settore di sterrato e rendendole ancor più selettive”.

Nicoletta Fabio, sindaco di Siena: "Un’opportunità straordinaria per il nostro territorio e per la storia della nostra città. Il ciclismo è un settore che promuove non solo lo sport, ma anche il turismo e l’economia locale, contribuendo a far conoscere la nostra città e le nostre tradizioni a un pubblico internazionale. Attraverso lo sport la possibilità di valorizzare il nostro patrimonio storico, culturale e ambientale. Un particolare ringraziamento al team di RCS che ancora una volta, insieme al Comune, ai nostri uffici e all’assessorato allo Sport, ha organizzato un evento di richiamo internazionale capace di attrarre sportivi e non solo da tutto il mondo".

Lorenzo Lorè, assessore allo Sport del Comune di Siena: "La città è pronta ad accogliere sportivi, appassionati e turisti per un fine settimana all’insegna dello sport e delle emozioni che solo le Strade Bianche sanno regalare. Questo evento, diventato ormai un appuntamento tradizionale per la nostra città, si conferma un format vincente, come dimostrano i numeri in costante crescita. Siamo entusiasti delle conferme di presenza, non solo dall’Italia, ma anche da tanti appassionati provenienti da tutta Europa, che scelgono la nostra città per seguire una delle classiche più amate del panorama ciclistico”. Paolo Bettini: "Ho partecipato solamente a un'edizione di questa corsa spettacolare ma, a posteriori, sono certo che sarebbe stato uno dei miei obiettivi stagionali. L'albo d'oro parla da sè, con grandi campioni e grandi campionesse che si sono succeduti negli anni”. Percorso molto mosso e ondulato quello dei professionisti, privo di lunghe salite, ma costellato di strappi più o meno ripidi specie su sterrato. Sono presenti circa 82 km di strade sterrate divise in 16 settori (dei quali 13 sono in comune con la corsa femminile). La partenza da Siena (zona Stadio/Fortezza Medicea). Per il tracciato della gara femminile percorso molto mosso e ondulato sia sul piano planimetrico che altimetrico, privo di lunghe salite, ma costellato di strappi più o meno ripidi specie su sterrato. Sono presenti circa 50 km di strade sterrate divise in 13 settori (tutti in comune con la corsa dei professionisti) con fondo ben tenuto, ben battuto, privo di incursioni erbose e con scarso brecciolino in superficie.