Ciclismo, presentato il libro sulla storia del G.S. Cantagrillo

Casalguidi (Pistoia),13 settembre 2024 - Era gremita la sala del Teatro Francini di Casalguidi per la presentazione del libro “Oltre la Vittoria”, ovvero la storia del G.S. Cantagrillo dal 1968 al 1994. Una cerimonia magistralmente condotta da Riccardo Magrini commentatore tecnico apprezzato di Eurosport Italia. Tanti gli ospiti presenti ad iniziare dal sindaco di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi con l’assessora allo sport Benedetta Vettori, mentre per il comune di Pistoia è intervenuta l’assessora Margherita Semplici, il presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Saverio Metti, quello del G.S. Cantagrillo Dalmazio Biagini, l’ingegner Serafino Cappelli che ha coordinato e collaborato la pubblicazione. Presenti i rappresentanti delle famiglie Ballerini, Puggelli, Bagni, Biagini e Mazzei. Magrini con aneddoti vari, racconti e battute, ha reso piacevole la serata ripercorrendo le varie fasi della mitica società, attraverso immagini, con l'intervento di alcuni atleti di quel periodo. Tanti i ricordi positivi degli anni trascorsi a Cantagrillo, tra risvolti umani e sportivi, il rapporto con i dirigenti e con le loro famiglie. I ricordi del dott. Giuliano Peruzzi, di Sacchetti, Salvini, Mazzantini, Fatato, Grimani, Asti, Scatà, Donati Grimani, il commosso ricordo del compianto “diesse” Marcello Perugi. Un capitolo a parte per ricordare Franco Ballerini come uomo, atleta, tecnico, e così anche per onorare la memoria e la figura di Riccardo Biagini. Proprio quest’ultimo prima della sua tragica morte, aveva dato l’imput per scrivere questo libro (prefazione di Beppe Conti), assieme a Dalmazio Biagini, all’ing. Serafino Cappelli, Valter Ciurli, e raccontare così la fulgida storia ciclistica del gruppo sportivo Cantagrillo, del quale erano presenti alla magnifica serata di Casalguidi, il già vice presidente Stefano Baglioni, Cesare Scannerini, Luigi Fontanella.

Antonio Mannori