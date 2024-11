Ciclismo Putinati, stagione record: primo posto Uisp

Un anno di successi per la Polisportiva Putinati, sezione ciclismo. Venerdì scorso, al centro sociale ‘La Rivana’, si è conclusa la stagione 2024 del ciclismo amatoriale ferrarese. Un momento di festa e di orgoglio per la Polisportiva Putinati, che quest’anno, per la prima volta dopo vari decenni, si è presentata con una propria squadra, riportando risultati ben al di sopra delle aspettative. La squadra ha saputo distinguersi in tutte le principali competizioni della stagione, conquistando posizioni di prestigio nelle classifiche di squadra. In dettaglio secondo posto nella classifica del ‘Trofeo Liberazione’ organizzato dal Cicloclub Estense, primo posto nella classifica a punteggio del campionato provinciale Uisp e secondo posto nella classifica a partecipazione del Campionato Provinciale Uisp. Questi risultati di squadra si aggiungono a importanti riconoscimenti individuali. La Polisportiva Putinati ha visto ben sette ciclisti partecipare alle manifestazioni del campionato provinciale Uisp e sei ciclisti a quelle organizzate dal Cicloclub Estense. Il presidente della Polisportiva, Andrea De Vivo, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti e per lo spirito di squadra: "È stato un anno intenso, un’attività che crea affiatamento tra i soci, anche grazie a momenti di convivialità. Ringrazio i nostri atleti e atlete per la passione e la determinazione che mettono in questo sport e voglio rivolgere un ringraziamento a chi ci supporta".

Mario Tosatti