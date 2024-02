Ciclismo: per una migliore organizzazione e sicurezza, un incontro a Calenzano

Calenzano,15 febbraio 2024 – Si è svolto a Calenzano, alla sede del Banco Fiorentino (Mugello-Impruneta-Sigfna), l’incontro organizzato dal Comitato Regionale Toscana di ciclismo.

Dopo il saluto del sindaco di Calenzano Riccardo Prestini, quelli del presidente regionale Saverio Metti, e del responsabile della Commissione Regionale Direttori di Corsa e Sicurezza Francesco Zingoni. Tema dell’incontro con i rappresentanti delle Province e delle Prefetture toscane, quello per aggiornare, definire e possibilmente migliorare le linee guida per la migliore prassi da seguire per l'ottenimento delle varie autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle gare ciclistiche su strada e non.

Un incontro diventato tradizionale, sempre più importante per aiutare le società organizzatrici ad avere dei riferimenti chiari nei confronti degli enti autorizzativi.