Ciclismo. Rivoluzione alla Coppa Agostoni . Nuova data e meno chilometri

La Coppa Agostoni si rinnova con il cambio di data (6 ottobre) e una nuova distanza (166,7 km). Anche il percorso subirà delle variazioni ma, come nella sua tradizione, il circuito del Lissolo rimane il punto cardine della corsa ciclistica riservata ai Professionisti. Nuovo look dunque per la manifestazione allestita dalla Sport Club Mobili Lissone presieduta da Enrico Biganzoli. Si correrà di domenica sfatando una tradizione di lunga data in cui la classica di Lissone si è sempre svolta nei giorni feriali. Discutibile la scelta di ridurre di 30 km il vecchio tracciato, si passa infatti da 195,7 dello scorso anno agli attuali 166,7 che per lunghezza sono paragonabili a una gara per elite e under 23.

Questo, a detta dei più “esperti“, per favorire un veloce recupero di energie da parte degli atleti che all’indomani della “Agostoni“ affronteranno la Coppa Bernocchi a Legnano e due giorni dopo la Tre Valli Varesine a chiusura del Trittico Lombardo. Azzeccata invece la scelta della domenica che senza ombra di dubbi attirerà una maggiore affluenza di pubblico e di appassionati delle due ruote favorendo inoltre una migliore viabilità al traffico locale.

Per quanto riguarda la partecipazione confermate finora 9 squadre del circuito World Tour tra cui l’UAE Team Emirates che ha vinto l’ultima edizione con Davide Formolo. Un’edizione che si annuncia dunque tutta da scoprire la numero 77 della Coppa Agostoni-Giro delle Brianze-Gran Premio Banco BPM che anticipa di sei giorni esatti il Giro di Lombardia.

Quanto al percorso i metri di dislivello totali sono 2.600 con quattro volte da superare il circuito del Lissolo compreso le ascese a Sirtori e Colle Brianza. La partenza sarà data alle ore 12.30 dallo stabilimento CLEAF con il chilometro zero fissato in via Catalani presso la concessionaria Renault Bona.

L’arrivo sul tradizionale rettilineo in via Giacomo Matteotti a Lissone.

Danilo Viganò