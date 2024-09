Ciclismo, sabato grande confronto tra gli juniores a Fabbrica di Peccioli

Peccioli, 17 settembre 2024 - Un appuntamento da non perdere quello di sabato 21 settembre a Fabbrica di Peccioli, dove saranno di scena i migliori juniores nazionali con 29 squadre iscritte e 174 corridori. Possiamo definire questo 26° Trofeo San Rocco anche un evento internazionale in quanto saranno presenti due squadre francesi l’Academy Region Sud e il V.C. Rochevillois oltre al team australiano Veleka. Grande soddisfazione nel gruppo sportivo Amici del Pedale nato nel 1996 e presieduto da Alessandro Bacciarelli, con i due vice Bellagotti e Pazzagli ed i loro collaboratori. Altro valore aggiunto per la classica nazionale patrocinata dalla Regione Toscana e dal Comune di Peccioli, l’anno scorso vinta da Juan David Sierra, potrebbe essere la presenza del c.t. della nazionale azzurra Dino Salvoldi. La gara di sabato prenderà il via alle 13,30, e si svolgerà sul tracciato di km 126 con 5 giri di km 21,4 comprendenti la salita di Montelopio dove ci sarà a punteggio il gran premio della montagna, più il tratto finale in linea di km 18,600 ricco di saliscendi e comprendente anche la salita di Peccioli. Anche l’ultimo chilometro è in leggera salita per raggiungere Piazza del Monumento dei Caduti dove è posto l’arrivo che in passato ha visto tra i suoi brillanti vincitori, anche Modolo, Ulissi, il neo Campione Europeo a cronometro Affini, Tiberi. FAVORITI: Se guardiamo alla nazionalità dei 174 corridori iscritti ci sono atleti di 13 Nazioni. Tra i principali iscritti citazione d’obbligo per Mellano, Remelli, Garbi, Andreaus, Sambinello, Meccia, Gagliardoni Proietti, Rolando, Bessega, Consolidani, il campione toscano Del Cucina, Buturo, Muredda, Bufalini, Cornacchini, Gabelloni, Mangili, Fabbro, Montagner, Cettolin, Petri, Valjavec, Duarte. Antonio Mannori