Ciclismo, Sabato la classicissima Coppa san Geo. Tra i 200 iscritti debutta il 23enne Pongiluppi

Scatterà sabato prossimo la stagione di ciclismo su strada per under 23 ed elite e come tradizione sarà la Coppa S.Geo classicissima bresciana che quest’anno festeggia la 100^ edizione. Al via tra i 200 iscritti alla gara internazionale debutterà il 23enne carpigiano Matteo Pongiluppi che quest’anno vestirà la casacca della Hopplà Petroli Firenze Don Camillo.

Pongiluppi cresciuto nel vivaio della Pol.S.Marinese Carpi ha vestito tra gli juniores la maglia azzurra dell’inseguimento a squadre sia agli europei che ai mondiali. Buon velocista ha colto diversi successi tra gli under 23 e lo scorso anno al debutto tra le elite in una squadra Continental la Sias Rime ha gareggiato anche tra i professionisti.

Nel 2023 ha iniziato con un bel quinto posto a Misano Adriatico cogliendo una bella vittoria nella Due Giorni marchigiana Trofeo Castelfidardo e diversi piazzamenti nella top ten. Alla 100^ Coppa S,Geo saranno alla partenza team svizzeri e francesi e la nazionale Ucraina che il giorno successivo gareggerà a Misano Adriatico sull’autodromo Simoncelli. Pongiluppi è approdato alla compagine toscana dove avrà il pieno appoggio della squadra per lottare per il podio. La gara si svilupperà su un circuito da ripetere 5 volte per complessivi km.150 e sarà in diretta streaming su Tuttobiciweb dalle 14,40 alle 16,40, ora d’arrivo.

Andrea Gusti