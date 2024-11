Ciclismo. Scappini e De Stefano al top. Doppio dominio negli Esordienti

Il fiorentino Laerte Scappini già campione toscano della categoria nel 2023, che ha disputato l’avvio della stagione 2024 con la maglia dell’Unione Ciclistica Empolese per poi passare al Team Valdinievole, è stato il più bravo tra gli esordienti del 2° anno. Nel primo anno invece il bravo e brillante Diego De Stefano del G.S. Butese ha fatto altrettanto con un rendimento sempre costante, protagonista nelle gare di apertura come in quelle di fine stagione. Loro dunque i due leader finali delle speciali classifiche di rendimento dell’annata 2024, in base ai piazzamenti conseguiti nelle prime cinque posizioni degli ordini di arrivo nelle gare in linea e cronometro, escluso le tipo pista. I due campioni toscani sono stati Mattia Iacopi del Pedale Toscano Ponticino nel primo anno, e Duccio Menici della Fosco Bessi Calenzano nel secondo.

CLASSIFICHE

Esordienti 1° anno: 1) Diego De Stefano (Butese) punti 86; 2) Marini 75; 3) Iacopi N. 47; 4) Staccioli 42; 5) Maffei 36; 6) Iacopi M 24; 7) Martinelli 23; 8) Belloni 20; 9) Cantini 17; 10) Brocchi 16.

Esordienti 2° anno: 1) Laerte Scappini (Team Valdinievole) p.77; 2) Menici 57; 3) Mori 53; 4) Gabbrielleschi 52; 5) Frosini 48; 6) Gastasini 33; 7) Cerofolini 27; 8) Fratoni 12; 9) Cerone 10; 10) Castrucci e Sebastiani 8.

Antonio Mannori