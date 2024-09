Ciclismo, scatta il Giro della Toscana femminile da Campi Bisenzio

Campi Bisenzio (Firenze), 28 agosto 2024 – Domani pomeriggio (la prima concorrente del cronoprologo di km 2,220 prenderà il via da Campi Bisenzio alle ore 16 da Piazza Dante di fronte al Comune) parte il 28° Giro della Toscana-Memorial Michela Fanini, che si concluderà a Montecatini Alto domenica primo settembre. L’anno scorso vinse Alessia Vigilia, quest’anno assente, e le squadre in gara saranno 24 delle quali 15 straniere. Ospiti d’onore del “Toscana 2024” Francesco Moser e una madrina, altrettanto importante, come l’ex ciclista Mara Mosole. Il Giro della Toscana è organizzato da patron Brunello Fanini, ed è dedicato all’indimenticabile campionessa lucchese Michela Fanini, e quest’anno anche a sua mamma Giulietta scomparsa lo scorso anno.

Le tappe

29 agosto (crono) - Campi Bisenzio km 2,220; 30/8 Quarrata-Serravalle P.se km 110; 31/8 Segromigno in Piano-Segromigno P. km 117; 1/9 Lucca-Montecatini Alto km 129.

Le squadre al via

Saint Kilda Cycling (Australia) Rappresentativa Lombardia (Ita) Tashkent City Women (Uzb) Team Dukla Praha (Cze) Team Interklima (Den) Team Mendel Speck (Ita) Team Syd Bank Bach Advokater (Den) Tkk Pacific (Pol) Uae Development (Uae) Volker Wessels Women’s Cycling (Ned) Fenix Deuceninck (Bel) Top Girl Fassa Bortolo (Ita) Monex Pro Cycling (Mex) Aromitalia Vaiano (Ita) Btc Ljubiana Zhiraf (Ita) Embrace The World (Ger) Eneicat Cm Team (Col) Isolmant Premac Vittoria (Ita) Mat Atom Developer (Pol) K2 Women Team (Ita) Nazionale Ucraina (Ukr) Primeau Velo Groupe (Can) Pro Cycling Team (Ita) Rappresentativa Veneto (Ita)

Antonio Mannori