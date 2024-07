Ciclismo, sei titoli italiani in due giorni in provincia di Lucca

Lucca, 3 luglio 2024 - La rassegna Toscana Tricolore 2024 dopo il Campionato Italiano professionisti da Firenze a Sesto riprenderà nel prossimo fine settimana con due giornate, sabato e domenica prossima dedicate ai Campionati Italiani in linea delle categorie esordienti e allievi, sia del settore maschile che femminile. Teatro della rassegna tricolore la provincia di Lucca. Sabato 6 luglio con ritrovo e partenza presso il "Palatagliate" sono previste le tre prove femminili. Si inizierà al mattino con la partenza della gara esordienti primo anno sulla distanza di 38 chilometri e mezzo con un circuito ondulato cui farà seguito nella parte finale la salita di via Delle Foreste. La campionessa uscente è Matilde Carretta mentre le toscane in gara saranno la forte Sveva Bertolucci del G.S. Capannori, società organizzatrice della manifestazione, Blaj, Capitoni, Colzi, Di Girolamo, Donno, Ferri, Siria e Asia Genovese, Giovannetti, Lisorini, Meazzini e Micchi. Seconda gara del programma tricolore quella per le esordienti del 2° anno sulla distanza di km 51,300; nel 2023 vinse il titolo Anna Bonassi. Qui le toscane al via saranno Traversi, Campani, Geppi, Pucci, Semoli, Tarantino e Villone. Nel pomeriggio si svolgerà invece la gara delle allieve (km 71,700) con le toscane Masi, Bacci, Bianconi Maioli, Romoli. La campionessa uscente è Chantal Pegolo.

UOMINI: Per il settore maschile i tre appuntamenti sono previsti domenica 7 luglio a Marginone di Altopascio con l'organizzazione dell'U.S. Marginone. Prima gara tricolore quella degli esordienti 1° anno (campione uscente Riccardo Longo) con 10 toscani in gara: Mattia e Niccolò Jacopi, Beoni, Brocchi, Cappioli, De Stefano, Maffei, Marini, Martinelli, Staccioli. Il tracciato di km 40,300 prevede la salita di Montecarlo dal versante di Poggio Baldino con partenza da Marginone alle ore 9. Alle 11,30 il via alla gara esordienti secondo anno sulla distanza di km 47,500 con due passi dalla salita di Montecarlo. Anche in questa gara (campione uscente Andrea Endrizzi) dieci i corridori della Rappresentativa Toscana diretta dal tecnico Roberto Moretti. Sono Menici, Castrucci, Cerofolini, Frosini, Gabbrielleschi, Gastasini, Ginesi, Lucherini, Mori e Scappini. Nel pomeriggio di domenica 7 luglio con partenza alle ore 15 il Campionato Italiano allievi (titolo vinto nel 2023 da Augusto Caresia). Il tracciatol è lungo km 74,200 con 5 passaggi dalla salita di Montecarlo. I toscani che cercheranno di tornare a conquistare la maglia tricolore sono: Luci, Agnini, Bonciani, Cianti, Gaggioli, Mazzarello, Menici, Mezzasalma, Nieri, Parigi, Roggi, Taddei, Tarabori.