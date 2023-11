Ciclismo: la due giorni a Sesto Fiorentino con i direttori sportivi e tanti premi

Sesto Fiorentino,21 novembre 2023 - L’ultimo fine settimana di novembre propone ormai quasi da 20 anni, il premio “Coraggio e Avanti” con la consueta anteprima riservata all’ADISPRO l’associazione dei direttori sportivi professionisti presieduta dall’avvocato Davide Goetz, ex corridore dilettante con Mario Chiesa quale segretario. La sede di svolgimento quella del convento deik Padri Carmelitani a S.Lucia alla Castellina (Sesto Fiorentino), sede anche del Centro Spirituale del ciclismo e del Museo Filotex (nato da un’idea di Padre Agostino Bartolini).

Oggi, 25 novembre, i lavori si sono aperti con il corso dei “diesse” e un momento di confronto della categoria. Si è parlato di “Fuoristrada e strada-interazioni per il futuro” con la presenza di Paolo Bettini e Filippo Pozzato, oltreché di multidisciplina con Diego Bragato, di Social Media e stress emotivo di performance con Elisabetta Borgia, di diritti sportivi dello sport e sul tema la “Riforma del lavoro sportivo”, con Cesare Di Cintio e Stefano Piccolo, mentre a chiusura della giornata è stato consegnato il “Timone D’Oro” 2023.

Domani, 26 novembre a mezzogiorno, nella chiesa della Castellina al termine della celebrazione della Santa Messa, la consegna dei numerosi riconoscimenti da parte di Luca Limberti, presidente del Centro Spirituale, di Alessandro Troni e degli altri componenti del Gruppo Amici del Ciclismo della Castellina. Il 19° Premio “Coraggio e Avanti” al bergamasco Lorenzo Milesi, ex calciatore, Campione del Mondo a cronometro Under 23 a Glasgow in questa stagione. Gli altri riconoscimenti a Evgenij Berzin (Premio Gastone Nencini); a Silvano Contini quello denominato Azzurri d’Italia Memorial Alfredo Martini, il Memorial Franco Ballerini a Norma Gimondi figlia di Felice, il grande campione bergamasco, il premio “Ammiraglio d’Oro al Ds Alberto Volpi, il Memorial Mario Sani al giovane juniores Edoardo Cipollini, il premio Filotex a Piero Spinelli. Infine il Memorial Edo Gelli Over 35 a Dario Cataldo e quello nel ricordo di Davide Faraoni al dilettante Nicolò Garibbo. Saranno presenti alla festa numerosi personaggi del ciclismo di ieri e di oggi, dirigenti, sportivi, per un premio che guarda al passato, al presente ed al futuro.

Antonio Mannori