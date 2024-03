Ciclismo - Settore giovanile: l’evento

Un sogno che si realizza. Così la definisce l’Us Marginone Toscogas, presieduta da Roberto Donati e attiva dal 1968 nel ciclismo giovanile, la notizia, da noi anticipata nei giorni scorsi e adesso ufficializzata dalla Federciclismo: Marginone e Altopascio ospiteranno, il 7 luglio prossimo, i campionati italiani su strada "Esordienti" e "Allievi". La Federazione ha assegnato alla società sportiva altopascese l’organizzazione dell’evento che richiamerà appassionati e atleti da tutta Italia: un risultato raggiunto grazie al lavoro di squadra portato avanti insieme con l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sara D’Ambrosio e con il circolo "Fo.Ri.Ma.", presieduto da Simone Biagi.

"È il traguardo più ambito e più importante – commenta Donati – : un risultato incredibile per la nostra società e per il nostro territorio. Siamo già al lavoro per organizzare il tutto alla perfezione, perché queste giornate di sport dovranno diventare traino per il paese tutto, prevedendo anche iniziative collaterali e complementari. Per questo motivo ci tengo a ringraziare l’amministrazione comunale e il circolo “Fo.Ri.Ma.”".

"L’ufficialità dell’assegnazione dei campionati italiani alla società altopascese – aggiunge la sindaca D’Ambrosio – è motivo di grande soddisfazione e rappresenta anche la conferma di come queste realtà, Us Marginone e Circolo “Fo.Ri.Ma.”, siano considerate capaci e affidabili nell’organizzare un evento sportivo di questa portata. Noi saremo al loro fianco come sempre, perché questo appuntamento ciclistico rappresenterà un momento di assoluto valore e assoluto richiamo per Altopascio e per la Piana di Lucca nel suo complesso".

"Nel 2021 – dice il presidente del “Fo.Ri.Ma.”, Simone Biagi – siamo stati coinvolti nell’organizzazione dei titoli italiani a cronometro. Anche quello fu un evento davvero importante e tutto funzionò alla perfezione. Continueremo in questa direzione, perché il nostro territorio si sta affermando sempre più come punto di riferimento nazionale per il ciclismo giovanile ai massimi livelli: un percorso che alcuni anni fa sembrava lontano e impossibile e che ora si sta materializzando".