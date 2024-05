Ciclismo. Sgherri ok in volata

Si è materializzata a Renzino di Foiana della Chiana (Ar) la prima vittoria stagionale di Mirko Sgherri, che sin dall’inizio della stagione aveva fatto capire di possedere le qualità per imporsi. Il giovane talento degli Allievi della Scd Alma Juventus lo ha fatto nella 55ª Coppa Circolo Arci Renzino, in una gara piuttosto selettiva soprattutto per l’incessante pioggia. Sgherri (foto con Uguccioni e Mancinelli) l’ha spuntata in rimonta nella volata risolutiva, uscendo di prepotenza sul breve rettilineo d’arrivo leggermente in salita. Eccellente anche il quinto posto dell’altro arancio-aragosta Samuele Uguccioni, mentre Tommaso Buscaglia si è piazzato undicesimo, Andrea Antonioni diciannovesimo, dopo esser transitato per secondo nel Gran Premio della Montagna (Gpm), e Matteo Magnoni ventiduesimo. Costretti al ritiro gli altri ragazzi dei diesse Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli, Luca Conti e Youssef ed Omar Dahani. Risultati, questi, valsi l’affermazione nella graduatoria per società. Matteo Magnoni ha chiuso 10° al 36° Gran Premio Città di Zola. Doppia uscita pure per gli Esordienti del diesse Gabriele Gorini, in entrambi i casi con avvii promettenti ed arrivi un po’ al di sotto delle aspettative createsi. Così è accaduto al 4° Trofeo Città di Bellaria, dove tra i 1° Anno a 300 metri dallo striscione finale Simone Ringhini e Riccardo Agostini erano rispettivamente secondo e quarto salvo poi chiudere undicesimo e tredicesimo.

b. t.