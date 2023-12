Ciclismo, stagione da Oscar per gli empolesi. Del Medico brilla su pista, Migheli vince tutto

Una stagione ciclistica 2023 da Oscar per le società e gli atleti empolesi. L’attività su strada e quella su pista hanno offerto numerose soddisfazioni e nessun’altra zona della Toscana può vantare altrettanti risultati come quella empolese. Su pista brilla la stella di Fabio Del Medico juniores del Velo Club Scuola Ciclismo Empoli che ha conquistato i due titoli italiani nel Keirin e nella velocità, portando poi la maglia tricolore e quella della nazionale azzurra in giro per il mondo, prima agli Europei in Portogallo e quindi ai Mondiali in Colombia.

Del Medico ha infine chiuso la magnifica stagione 2023 con due posti d’onore ottenuti in una prova internazionale a Francoforte in Germania qualche giorno prima di Natale. L’anno prossimo sarà ancora nel sodalizio di Avane del presidente Alberto Mazzoni e punterà quasi tutto alla pista essendo punta di diamante del gruppo azzurro della Nazionale Italiana juniores. Su strada oltre all’ottima stagione della Maltinti Banca Cambiano tra i dilettanti con un poker di successi, l’Oscar 2023 va ai giovani rappresentanti del Velo Club Empoli e dell’U.C. Empolese. Nella prima società spicca la stagione dell’allievo Gerolamo Manuele Migheli, plurivittorioso in Toscana con 8 vittorie e primo nella speciale classifica di rendimento, seguito a ruota da Giulio Pavi Degl’Innocenti dell’Empolese che ha al suo attivo ben due titoli regionali conquistati prima nella cronometro sul circuito del Mugello a Scarperia e quindi nella crono in montagna da Limite sull’Arno a Castra. Se scendiamo di categoria ecco altri due giovani da Oscar, Laerte Scappini (U.C. Empolese) e Lorenzo Luci (V.C. Empoli), entrambi vincitori del titolo toscano nella prova in linea in provincia di Siena, ed entrambi primi nella speciale classifica di rendimento regionale. Scappini, 13 anni, di Capraia Fiorentina, ha conquistato la bellezza di 12 vittorie oltre a 13 piazzamenti di rilievo tra i quali sette secondi posti. Un velocista bravissimo che resterà in categoria esordienti anche nel 2024 e sarà uno dei giovani di punta a livello nazionale.

Luci tra gli esordienti di 14 anni è stato altrettanto brillante cogliendo oltre alla maglia di campione regionale 5 successi e 14 piazzamenti tra i quali sei secondi. Una menzione particolare infine anche per gli esordienti Mattia Gastasini e Leonardo Pavi Degl’Innocenti dell’Empolese e per Marco Migheli del Velo Club Empoli.