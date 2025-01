Ciclismo su pista. Bordin e Fiorin agguantano la Kids Cup

Anche sulla pista elvetica di Grenchen, dove si è svolta la Kids Cup giovanile, i ragazzi del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin si esprimono al top. L’Omnium riservato alla categoria donne allieve (15-16 anni) finisce per premiare Greta Bordin, campionessa italiana del Keirin, che chiude vincendo davanti alle compagne di squadra Isabel Di Sciuva, Elisabetta Ricciardi e Arianna Elli. Un trionfo per il sodalizio brianzolo guidato da Daniele Fiorin.

Tornando alle competizioni, successo sfiorato per Andrea Pierobon con gli esordienti di secondo anno. Il varesino di Tradate, classe 2011, pur disputando un’ottima prova si è dovuto inchinare alla supremazia del francese Hugo Pretet che ha conquistato l’Omnium con punti 130 contro i 118 di Pierobon. Chiude il podio il corridore locale Cedric Albisser. Nono posto invece per Lorenzo Navazio.

Infine, nella corsa mista allieve e allievi di primo anno, seconda posizione per Nicole Navazio e terza per Anthea Boldini entrambe alle spalle dell’elvetico Nino Hugi. Tra le under 13 quarta Camilla Isorni.

Dan.Vig.