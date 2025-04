Ciclismo: Sgherri del Team Vangi vince la gara juniores di Pasqualando

Ponte a Egola,19 aprile 2025 – Una bella conferma e una “sorpresa” nella gara juniores che ha aperto di buon mattino la due giorni di “Pasqualando” sul pianeggiante circuito della zona industriale di Ponte a Egola per la regìa organizzativa della Ciclistica San Miniato e di quella di S. Croce sull’Arno. La conferma è il successo del campione marchigiano 2024 Giacomo Sgherri che ha concesso al Team Vangi di Calenzano il terzo successo stagionale. Una conferma perché Sgherri ha indubbie qualità e mezzi atletici ed appare completamente recuperato dopo il grave incidente dei mesi scorsi.

Nella recente gara di Calenzano vinta da Alessio Magagnotti, aveva dimostrato di essere ormai pronto per tornare alla vittoria conquistando in quella occasione il terzo posto. Qui a Ponte a Egola è stato il più forte riuscendo ad avere ragione in una volata di gruppo dell’empolese Migheli, portacolori del team lombardo GB Pool Cantù e di Tessari. La “sorpresa” è il quarto posto del trevigiano Tommaso Marchi, favorito principale della gara, reduce da quattro successi stagionali dei quali tre consecutivi nelle ultime gare. Per il forte e bravissimo atleta del Borgo Molino Vigna Fiorita solo il quinto posto; cercherà la rivincita lunedì prossimo nel giorno di Pasquetta ancora in Toscana nel Gp Sportivi Poggio alla Cavalla, la gara in provincia di Pistoia alla quale risulta iscritto. Hanno preso parte alla gara di apertura di “Pasqualando” centoundici atleti dei 131 che risultavano iscritti.

ORDINE DI ARRIVO: 1) Giacomo Sgherri (Team Vangi) Km 72,600, in 1h33’, media km 46,839; 2)Gerolamo Manuele Migheli (GB Pool Cantù); 3) Francesco Tessari (Petrucci Assali Stefen); 4) Efrem Zamboni (Petrucci Assali Stefen); 5) Tommaso Marchi (Borgo Molino Vigna Fiorita); 6) Riccardo Benozzato (idem); 7) Giuseppe Sciarra (Team Franco Ballerini); 8)Sacha Salomone (CPS Professional Team); 9) Alberto Roda (Salus Ciclistica Seregno De Rosa); 10) Filippo Bolognesi (Team Vangi Il Pirata).