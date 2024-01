Ciclismo: undici juniores per il Team Casano 2024

Massa,3 gennaio 2024 – Inizia la preparazione per il Team Casano di Massa che sarà presente nella stagione 2024 con 11 corridori dopo l’ultimo arrivo quello del diciottenne corridore inglese di Manchester, Bryn Lawrence, considerato dai tecnici un forte scalatore. È stata la segnalazione di Massimiliano Mori, ex professionista e attuale procuratore sportivo, a portare i dirigenti e tecnici del Team Casano all’atleta britannico.

“Lo abbiamo testato – afferma il Ds Giuseppe Di Fresco – attraverso prove su macchinario e su strada con il nostro preparatore atletico Pino Toni e dopo la visita biomeccanica e posturale dal nostro biomeccanico Alessandro Colò, abbiamo deciso di avvalersi di lui. Siamo soddisfatti di poter lavorare con un ragazzo straniero (pesa 52 chilogrammi) per fare un’altra esperienza e sarà uno stimolo in più per i nostri ragazzi. In passato – conclude Di Fresco - ho lavorato con atleti stranieri come l’australiano Richie Porte e il venezuelano Jonathan Alejandro Monsalve, ma è la prima volta con un corridore inglese. Sicuramente Bryn andrà a rafforzare la nostra rosa che così sale a 11 elementi e sarà sicuramente una formazione solida anche per percorsi impegnativi”.

LA SQUADRA: Matteo Gabelloni, Davide Bufalini, Filippo Agostinelli, Francesco Bertini, Alessio Anquillesi, Leonardo Sica, Nunzio Fallo, Emanuele Calabria, Eugenio Calcina, Bryn Lawrence, Edoardo Pretolani. STAFF TECNICO: Direttore sportivo Giuseppe Di Fresco; Team manager Cristian Castagna; preparatore atletico Toni Pino.

Antonio Mannori