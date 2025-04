Ciclismo: Team Hopplà trionfa a Pasqualando, successo per Marco Manenti

Il weekend pasquale del ciclismo ha visto ancora protagoniste tre società del circondario. Nella gara per élite e under 23 di “Pasqualando“ sul pianeggiante circuito di Ponte a Egola, la sesta vittoria stagionale per il Team Hopplà dopo una condotta di gara intelligente. Il successo con una volata di forza, del bergamasco Marco Manenti che aveva già vinto quest’anno a Loreto nelle Marche, con secondo posto di Lorenzo Magli, l’atleta di Fibbiana di Montelupo che in questa stagione corre nel sodalizio lombardo della Gallina Lucchini. Ottimo risultato in questa gara anche per la Maltinti Banca Cambiano con il quarto posto di Andrea Stefanelli e il quinto del Campione Toscano under 23 della passata stagione Dario Salvadori.

Nella gara juniores di Pasqualando il secondo posto dell’empolese Gerolamo Manuele Migheli altro atleta che corre con la maglia del team lombardo GB Pool Cantù. Dominio dell’Iperfinish nella competizione allievi (nella foto in maglia bianco-rosa) con la vittoria in solitaria grazie ad un allungo nel finale di Emanuele Favilli al secondo successo dopo quello conseguito sul circuito di Pontassieve. Per la squadra di Fucecchio a completare la prestazione collettiva esemplare, il secondo posto di Edoardo Agnini e il quarto di Lorenzo Luci, mentre merita il più vivo elogio Tommaso Fogli portacolori dell’Uc Empolese giunto terzo e stretto nella morsa della squadra fucecchiese.

Non è andata altrettanto bene nel giorno di Pasquetta sul circuito di Calenzano dove ha vinto Mattia Moretti davanti a Andrea Mori e Marco Spanio tandem della Iperfinish. Infine lo splendido successo nella classifica delle società giovanissimi sempre a Ponte a Egola, conquistato dall’Uc Empolese al termine di una vera e propria festa con 247 concorrenti di venti società. I miniciclisti in maglia biancoazzurra hanno fatto cappotto nella categoria G3 con i successi di Davide Capitoni e Christina Emilia Gaggioli, oltre ai vari piazzamenti nelle altre categorie.

Antonio Mannori