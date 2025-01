Ciclismo. Tirreno-Adriatico e la cronometro a Lido per Juniores

Lunedì 10 marzo in concomitanza con la prima tappa della Tirreno-Adriatico a Lido di Camaiore (la tradizionale cronometro individuale di apertura), il Pedale Lucchese Poli organizzerà anche quest’anno in collaborazione con RCS una cronometro riservata alla categoria Juniores. La gara giunta alla terza edizione si disputerà sullo stesso percorso che dopo poche ore vedrà impegnati i professionisti, sulla distanza di Km 11,500 da Lido a Viareggio e ritorno. Nelle precedenti due edizioni la gara è stata una vetrina per gli juniores seguiti con attenzione da tecnici e manager delle squadre professionistiche, e forse non è proprio un caso che i due vincitori Luca Giaimi e Mark Lorenzo Finn siano subito passati in squadre sviluppo del World Tour. La gara sarà limitata per problemi di tempistiche legate alla gara professionistica a un massimo di due atleti per squadra. Come nelle passate edizioni dovrebbe essere presente anche Marco Velo il Ct azzurro che segue gli specialisti delle cronometro.

Antonio Mannori