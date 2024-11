Ciclismo: "Toscana in Bici". Ecco la squadra per il futuro Comitato

Firenze, 2 novembre 2024 – Giù tutti i veli sulla futura squadra di Luca Menichetti, l’avvocato civilista fiorentino, al momento unico candidato per la presidenza del Comitato Regionale Toscana per il prossimo quadriennio olimpico. Menichetti che da mesi sta lavorando al suo progetto, presenterà nel ruolo di vice presidente la senese Gaia Passerini e il pisano Federico Micheli che già fa parte dell’attuale Comitato Regionale in qualità di consigliere.

Per i quattro posti di consigliere nel prossimo Consiglio direttivo che uscirà dall’assemblea elettiva del 15 dicembre a Vignole di Quarrata presso il Forum della Banca Alta Toscana, Menichetti propone il pisano Massimo Fogli, il pistoiese Andrea Diolaiuti, Andrea Fefè che arriva dal settore Enduro nel ruolo di organizzatore della Tuscany Urban Cup a Montier in provincia di Grosseto, e lo sfortunato ex corridore ligure Samuele Manfredi, promessa e talento del ciclismo italiano vittima del grave incidente stradale nel 2018 che gli ha precluso la carriera come atleta. Manfredi tra l’altro è stato collaboratore con i tecnici azzurri Marco Villa e Dino Salvoldi, per la raccolta e l’analisi dei dati e filmati degli azzurri.

Antonio Mannori