Ciclismo. Triveneto, Bramati d’argento. È lei la migliore fra le Under 23

L’Under 23 Lucia Bramati a Scorzè e l’allievo del 2° anno Stefano Cavalli a Bibiena (Arezzo) hanno centrato due bei successi per l’Ale Cycling Team Modena nel giorno dell’Epifania ed oggi nell’intenso weekend che precede i tricolori assoluti del 14 gennaio a Cremona saranno protagonisti a Valeriana (Pordenone) ed a Forlì. Nella classicissima del Triveneto Lucia Bramati ha concluso nella Open/F al secondo posto assoluto prima delle Under 23 preceduta dalla professionista Letizia Borghesi. Bella gara tra gli juniores del minore dei Bramati, Marco, che ha concluso al 5° posto, mentre tra i master M5 il serramazzonese Luigi Ghiaroni è salito sul terzo gradino del podio di categoria. La compagine diretta da Milena Cavani ha colto una bella vittoria con l’allievo 2° anno Stefano Cavalli in terra toscana dove ha centrato un pregevole bronzo tra le juniores con Alice Pascucci. Finalmente ha centrato la vittoria tra gli juniores Alex Fratti (A Favore del Ciclismo) con Luca Spezzani(5°) e Manuele Mutolo(6°). Sempre in quel di Bibbiena tra gli allievi del 1° anno si sono piazzati nella top ten Nicholas Scalorbi (3°),Marcello Pelloni (4°), Cristian Vargas (5°),Matteo Micaeli (7°) dimostrando di poter aspirare ad un piazzamento di rilievo ai tricolori giovanili di fine mese a Castelletto di Serravalle (Bo).Tra i master ancora una vittoria per Davide Montanari (Spilla Team Spilamberto) davanti al compagno di colori Remo Bardelli.

Andrea Giusti