Ciclismo. "Trofeo Baronti». Oggi il debutto del Team Pieri

Nel ritiro di Montecatini Terme il Team Pieri ha concluso la preparazione in vista del debutto di oggi nel Trofeo Giuliano Baronti a Cerbaia di Lamporecchio, gara nazionale juniores che sarà trasmessa in differita anche su Rai Sport nella tarda serata della domenica. La squadra di Calenzano si presenta con un organico di 10 corridori, dei quali 4 sono stati riconfermati dal presidente Pieri, mentre 6 i volti nuovi della società al suo ventunesimo anno di attività. La squadra si è preparata sotto la guida dei ds Fioravanti e Breschi, coadiuvati da Dani. Dal punto di vista tecnico una compagine dal buon collettivo, manca un vero velocista, mentre è presente un ottimo scalatore come Buturo. Nel programma due le gare a tappe, il Giro della Valdera in Toscana e la "Ciociarissima" nel Lazio.

La squadra: Leonardo Machiavelli, Ettore Esposito, Emiliano Bonaiuti, Cristian Buturo (riconfermati), più i nuovi Domenik Jaku, Andrea Filippo Pierini, Jhemerson Lacerda Milhomem, Gabriele Squillace, Giovanni Mariotti, Federico Pileri.

Antonio Mannori